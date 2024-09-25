СМИ: Зеленый свет на взрыв Nord Stream дал Залужный

Операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» одобрил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным издания, он дал согласие на операцию, стоимость которой составила около $300 тыс. Эти средства, по информации инсайдеров, были собраны из частных источников. При этом президент Украины Владимир Зеленский не был поставлен в известность о подготовке атаки, несмотря на попытки США предотвратить ее реализацию.

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Как выяснил Spiegel, за подготовку операции отвечал бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский. Он собрал команду, включавшую спецназовца, шкипера и помощника, которая провела подрыв при помощи яхты «Андромеда». Немецкие власти и ЦРУ были предупреждены о возможной атаке ещё в июне 2022 года голландской разведкой.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Германия, Дания и Швеция начали собственные расследования, однако Копенгаген и Стокгольм уже их закрыли. Берлин продолжает изучать инцидент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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