СМИ: Зеленый свет на взрыв Nord Stream дал Залужный

Как выяснил Spiegel, за подготовку операции отвечал бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский. Он собрал команду, включавшую спецназовца, шкипера и помощника, которая провела подрыв при помощи яхты «Андромеда». Немецкие власти и ЦРУ были предупреждены о возможной атаке ещё в июне 2022 года голландской разведкой.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Германия, Дания и Швеция начали собственные расследования, однако Копенгаген и Стокгольм уже их закрыли. Берлин продолжает изучать инцидент, передает «Радиоточка НСН».

