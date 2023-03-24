Дания пригласила Nord Stream принять участие в подъеме «объекта» возле «Северных потоков»

Энергетическое агентство Дании пригласило оператора российского трубопровода «Северный поток», компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по подъему некоего объекта, найденного рядом с подорванным газопроводом, говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что власти решили поднять его на поверхность с целью дальнейшего выяснения природы объекта. Также в операции планируется участие Министерства обороны Дании. Агентство ожидает ответа от компании Nord Stream 2 AG, прежде чем начать работы.

На обнародованном снимке виден «объект». Указывается, что он имеет цилиндрическую форму высотой 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров.

Напомним, Россия скоро опубликует и распространит среди членов Совета безопасности ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на «Северных потоках».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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