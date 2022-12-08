СМИ: заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонили
Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза не поддержал решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Одобрили предложение 25 из 27 министров стран ЕС, против проголосовали представители Австрии и Нидерландов, сообщает телеканал BTV.
При этом страны Евросоюза поддержали присоединение к Шенгенской зоне Хорватии. Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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