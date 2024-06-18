СМИ: Военные КНДР получили ранения на границе с Южной Кореей
Северокорейские военные получили ранения в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов войск республики.
Издание отмечает, что военнослужащие КНДР ведут некие работы.
«Много потерь происходит из-за наземных мин... при работах в прифронтовой зоне», — заявил представитель южнокорейских вооруженных сил.
По данным армии республики, Северная Корея ведет строительство вдоль границы и мобилизовала несколько тысяч работников, которые могут возводить защитные сооружения и минировать территории.
Ранее СМИ сообщили, что военные КНДР якобы строят стены и дороги в ряде районов между военной демаркационной линией, пишет 360.ru.
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