СМИ: Военные КНДР получили ранения на границе с Южной Кореей

Издание отмечает, что военнослужащие КНДР ведут некие работы.

«Много потерь происходит из-за наземных мин... при работах в прифронтовой зоне», — заявил представитель южнокорейских вооруженных сил.

По данным армии республики, Северная Корея ведет строительство вдоль границы и мобилизовала несколько тысяч работников, которые могут возводить защитные сооружения и минировать территории.

Ранее СМИ сообщили, что военные КНДР якобы строят стены и дороги в ряде районов между военной демаркационной линией, пишет 360.ru.

