СМИ: Военные КНДР получили ранения на границе с Южной Кореей

Северокорейские военные получили ранения в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов войск республики.

Группа военных КНДР случайно пересекла межкорейскую границу

Издание отмечает, что военнослужащие КНДР ведут некие работы.

«Много потерь происходит из-за наземных мин... при работах в прифронтовой зоне», — заявил представитель южнокорейских вооруженных сил.

По данным армии республики, Северная Корея ведет строительство вдоль границы и мобилизовала несколько тысяч работников, которые могут возводить защитные сооружения и минировать территории.

Ранее СМИ сообщили, что военные КНДР якобы строят стены и дороги в ряде районов между военной демаркационной линией, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВоеннослужащиеЮжная КореяКНДР

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