СМИ: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса
ЦБ стран Запада чтобы остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, рынки суверенных облигаций по всему миру приближаются к худшим показателям с 1949 года, когда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны. Федеральная резервная система Соединенных Штатов и другие западные регуляторы перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали во время эпидемии коронавируса.
Отмечается, что последним серьезным ударом для мировой экономики стало объявленное на днях решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку.
Напомним, мобилизация частных средств россиян может произойти в 2023 или 2024 году. У государства сейчас достаточно денег, но доходы от углеводородов продолжат снижаться, заявил финансист Андрей Мовчан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- СМИ: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса
- Президент Чехии не исключил выдачу виз уклонистам из России
- В Госдуме предложили наказывать за отправку в зону спецоперации неподготовленных военных
- В парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
- Стало известно, почему мобилизованным нельзя использовать смартфоны
- Зеленский: После референдумов станет невозможным вести переговоры с РФ
- СМИ: ВСУ несут масштабные потери на южном направлении
- Центризбиркомы: референдумы в ЛНР и ДНР признаны состоявшимися
- Зеленский: Украина получила обещанные США ЗРК NASAMS
- Польша отменила концерт основателя Pink Floyd из-за позиции по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru