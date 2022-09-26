СМИ: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса

ЦБ стран Запада чтобы остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, сообщает Bloomberg.

Аналитики заявили о начале внутриполитической борьбы внутри Евросоюза

По данным агентства, рынки суверенных облигаций по всему миру приближаются к худшим показателям с 1949 года, когда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны. Федеральная резервная система Соединенных Штатов и другие западные регуляторы перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали во время эпидемии коронавируса.

Отмечается, что последним серьезным ударом для мировой экономики стало объявленное на днях решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку.

Напомним, мобилизация частных средств россиян может произойти в 2023 или 2024 году. У государства сейчас достаточно денег, но доходы от углеводородов продолжат снижаться, заявил финансист Андрей Мовчан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭкономикаЕвросоюзЗапад
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