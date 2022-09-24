Аналитики заявили о начале внутриполитической борьбы внутри Евросоюза

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начался второй день голосования на референдумах о присоединении к РФ

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против «Газпрома» и «Росатома»

СМИ: американская актриса Луиза Флетчер, умерла на 89-м году жизни

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл последний матч в спортивной карьере

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности