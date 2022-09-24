Аналитики заявили о начале внутриполитической борьбы внутри Евросоюза
Глава МИД Венгрии Петера Сийятро заявил, что страна имеет достаточное количество запасов газа, но в другим государствам Евросоюза «пережить зиму будет невозможно».
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов убежден в том, что начинается внутриполитическая борьба между странами — членами Евросоюза.
«Венгрия в данной ситуации занимает определённую позицию, связанную с тем, что нужно отменить часть санкций, потому что они негативно сказываются на экономике ЕС в целом и на Венгрии в частности», - цитирует Фролова RT.
Ранее премьер земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может полностью отказаться от российского газа. Экономическое сотрудничество с РФ нужно будет возобновить в случае нормализации ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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