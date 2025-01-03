СМИ: Заключенный в тюрьме во Франции взял заложников

Уточняется, что инцидент произошёл в тюрьме города Арль на юге Франции, захвативший заложников заключённый вооружён «самодельным холодным оружием».

По данным источников агентства France-Presse (AFP), в заложники мужчина взял четырех представителей медперсонала и одного надзирателя. Также отмечается, что у него есть «проблемы с психикой».

Ранее злоумышленник захватил заложников в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

