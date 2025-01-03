СМИ: Заключенный в тюрьме во Франции взял заложников

Заключенный во французской тюрьме взял в заложники минимум трёх медработников и тюремного надзирателя. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Provence

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Уточняется, что инцидент произошёл в тюрьме города Арль на юге Франции, захвативший заложников заключённый вооружён «самодельным холодным оружием».

По данным источников агентства France-Presse (AFP), в заложники мужчина взял четырех представителей медперсонала и одного надзирателя. Также отмечается, что у него есть «проблемы с психикой».

Ранее злоумышленник захватил заложников в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗаложникиЗаключенныеФранция

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