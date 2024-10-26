В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК

В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

По данным Telegram-канала «112», они смогли выбраться через подкоп. Известно, что сотрудники ФСИН, увидев на территории исправительного учреждения лаз, начали проверять все камеры и обнаружили, что в ИК не хватает несколько человек.

Отмечается, что в настоящий момент все составы учреждения подняты по тревоге. Поиском сбежавших заключенных занимаются представители МВД, ФСБ и Росгвардии.

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В связи со случившемся губернатор Артамонов призвал местных жителей не поддаваться панике и подчеркнул, что в Сети могут появиться недостоверные сообщения о побеге на фоне информационной войны.

23 августа в Волгоградской области несколько заключенных ИК-19 в Суровикино захватили в заложники 12 человек, в том числе сотрудников учреждения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого аналогичный инцидент произошел в СИЗО №1 Ростовской области.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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