В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК

В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

По данным Telegram-канала «112», они смогли выбраться через подкоп. Известно, что сотрудники ФСИН, увидев на территории исправительного учреждения лаз, начали проверять все камеры и обнаружили, что в ИК не хватает несколько человек.

Отмечается, что в настоящий момент все составы учреждения подняты по тревоге. Поиском сбежавших заключенных занимаются представители МВД, ФСБ и Росгвардии.