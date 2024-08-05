СМИ: Заключенные сбежали из горящей тюрьмы в ходе беспорядков в Бангладеш

Участники беспорядков в Бангладеш захватили территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и устроили там пожар, сообщает UNB.

По данным издания, в результате этого инцидента около 500 заключенных смогли бежать. Во время беспорядков протестующие подожгли несколько зданий, включая полицейский участок, офисы и магазины.

СМИ: В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек

Протесты и демонстрации охватили Дакку и другие регионы страны после того, как 4 августа организация «Студенческое движение против дискриминации» объявила о многодневной «акции несотрудничества» с властями. Столкновения между студентами-оппозиционерами, полицией и сторонниками правительства вскоре переросли в массовые беспорядки.

В ответ на ситуацию правительство Бангладеш ввело комендантский час в Дакке и других городах, который будет действовать с 18:00 местного времени (15:00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:БеспорядкиБангладеш

Горячие новости

Все новости

партнеры