СМИ: Заключенные сбежали из горящей тюрьмы в ходе беспорядков в Бангладеш
Участники беспорядков в Бангладеш захватили территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и устроили там пожар, сообщает UNB.
По данным издания, в результате этого инцидента около 500 заключенных смогли бежать. Во время беспорядков протестующие подожгли несколько зданий, включая полицейский участок, офисы и магазины.
Протесты и демонстрации охватили Дакку и другие регионы страны после того, как 4 августа организация «Студенческое движение против дискриминации» объявила о многодневной «акции несотрудничества» с властями. Столкновения между студентами-оппозиционерами, полицией и сторонниками правительства вскоре переросли в массовые беспорядки.
В ответ на ситуацию правительство Бангладеш ввело комендантский час в Дакке и других городах, который будет действовать с 18:00 местного времени (15:00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru