СМИ: В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек

За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали свыше 50 человек, сообщило агентство France-Presse.

В столице Бангладеш из-за беспорядков закрыли международный аэропорт

«По меньшей мере 56 человек погибли во время ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник», - говорится в сообщении.

Массовые протесты против системы квот на государственные должности идут в Бангладеш уже несколько недель. Они усилились накануне. Тогда организация «Студенческое движение против дискриминации» объявила о многодневной «акции несотрудничества» с властями. Столкновения переросли в беспорядки.

На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. По некоторым данным, она попросила убежище в Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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