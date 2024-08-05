СМИ: В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали свыше 50 человек, сообщило агентство France-Presse.
«По меньшей мере 56 человек погибли во время ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник», - говорится в сообщении.
Массовые протесты против системы квот на государственные должности идут в Бангладеш уже несколько недель. Они усилились накануне. Тогда организация «Студенческое движение против дискриминации» объявила о многодневной «акции несотрудничества» с властями. Столкновения переросли в беспорядки.
На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. По некоторым данным, она попросила убежище в Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
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