СМИ: Заговорщики в ФРГ готовили убийство канцлера Шольца

Участники политического заговора в Германии намеревались ликвидировать главу правительства Олафа Шольца при осуществлении планировавшегося государственного переворота. Об этом стало известно газете The New York Times от источников, знакомых с ходом расследования.

По их сведениям, во время обысков у заговорщиков было обнаружено более 100 письменных соглашений о неразглашении, в которых участники дали клятву держать в строгом секрете свои планы. Злоумышленники, в частности, намеревались взять штурмом Бундестаг и задержать депутатов федерального собрания, а также убить канцлера.