СМИ: Заговорщики в ФРГ готовили убийство канцлера Шольца
Участники политического заговора в Германии намеревались ликвидировать главу правительства Олафа Шольца при осуществлении планировавшегося государственного переворота. Об этом стало известно газете The New York Times от источников, знакомых с ходом расследования.
По их сведениям, во время обысков у заговорщиков было обнаружено более 100 письменных соглашений о неразглашении, в которых участники дали клятву держать в строгом секрете свои планы. Злоумышленники, в частности, намеревались взять штурмом Бундестаг и задержать депутатов федерального собрания, а также убить канцлера.
Генеральная прокуратура Германии 7 декабря обнародовала данные о разоблачении попытки госпереворота. Задержана половина из более чем 50 подозреваемых.
Оперативные мероприятия проведены в 11 из 16 федеральных земель ФРГ, в 130 с лишним домах и квартирах. Установлено, что в ряды заговорщиков правого толка входили наследный принц одной из княжеских германских династий, политик, военные, бойцы спецподразделений Минобороны.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар, в Германии на сегодня нет силы, которая могла бы устроить настоящую революцию.
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