СМИ: Забастовка профсоюзов Финляндии парализовала общественный транспорт
В Финляндии забастовка профсоюзов привела к почти полной остановке движения общественного транспорта, сообщает РИА Новости.
Так, отменяются пригородные поезда, не ходят трамваи, не работает метро, почти полностью отсутствует авиасообщение.
Сообщается, что профсоюзы выражают недовольство пенсионной реформой, сокращением больничных выплат и пособий по безработице.
Ранее профсоюзы французских фермеров FNSEA и Jeunes Agriculteurs (JA) призвали изменить форму протеста и снять блокады с автотрасс, сообщает телеканал BFMTV. Председатель JA Арно Гайо заявил, что решение было принято после того, как премьер-министр Габриэль Атталь пообещал аграриям поддержку.
Габриэль Атталь заявил, что на поддержку фермеров будет выделено 150 млн евро, которые будут направлены, в том числе, на облегчение налоговой нагрузки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru