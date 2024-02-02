СМИ: Забастовка профсоюзов Финляндии парализовала общественный транспорт

Ранее профсоюзы французских фермеров FNSEA и Jeunes Agriculteurs (JA) призвали изменить форму протеста и снять блокады с автотрасс, сообщает телеканал BFMTV. Председатель JA Арно Гайо заявил, что решение было принято после того, как премьер-министр Габриэль Атталь пообещал аграриям поддержку.

Габриэль Атталь заявил, что на поддержку фермеров будет выделено 150 млн евро, которые будут направлены, в том числе, на облегчение налоговой нагрузки, передает «Радиоточка НСН».

