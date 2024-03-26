«Все впереди»: Бортников назвал Буданова законной целью для РФ

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников назвал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) законной целью для РФ.

«Главный вопрос – кому выгодно?»: Россия ищет заказчика теракта в «Крокусе»

«Все впереди», - так Бортников ответил на вопрос журналистов о том, почему руководитель военной разведки Украины до сих пор жив.

Директор ФСБ также подчеркнул, что СБУ нужно признать террористической организацией.

Ранее, 26 марта, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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