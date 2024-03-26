«Все впереди»: Бортников назвал Буданова законной целью для РФ

«Все впереди», - так Бортников ответил на вопрос журналистов о том, почему руководитель военной разведки Украины до сих пор жив.

Директор ФСБ также подчеркнул, что СБУ нужно признать террористической организацией.

Ранее, 26 марта, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

