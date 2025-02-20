СМИ: За месяц три танкера повреждены взрывами в Средиземном море
20 февраля 202506:01
Три танкера за месяц повреждены взрывами в Средиземном море, сообщает Reuters.
По данным агентства, причины инцидентов неизвестны. Отмечается, что взрывы на танкерах — первые за последние несколько десятилетий случаи повреждений невоенных судов в центральном Средиземноморье.
Речь идет о таких судах, как Seacharm, Grace Ferrum, Seajewel.
Ранее стало известно, что два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав хочет оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет
- Генштаб: За время СВО количество убитых и раненых в рядах ВСУ превысило 1 млн
- СМИ: За месяц три танкера повреждены взрывами в Средиземном море
- Трамп вновь заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине
- Не за сутки, а за год: Трамп высказался о сроках завершения украинского конфликта
- Трам заявил, что сделка по редкоземельным металлам сорвана Киевом
- Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США
- Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
- Помощник Трампа: Эра войны на Украине закончилась
- Путин: ВСУ организовали атаку на КТК с помощью космической разведки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru