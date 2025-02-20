СМИ: За месяц три танкера повреждены взрывами в Средиземном море

По данным агентства, причины инцидентов неизвестны. Отмечается, что взрывы на танкерах — первые за последние несколько десятилетий случаи повреждений невоенных судов в центральном Средиземноморье.

Речь идет о таких судах, как Seacharm, Grace Ferrum, Seajewel.

Ранее стало известно, что два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

