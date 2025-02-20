СМИ: За месяц три танкера повреждены взрывами в Средиземном море

Три танкера за месяц повреждены взрывами в Средиземном море, сообщает Reuters.

На танкере в порту Усть-Луга обнаружено третье повреждение после взрыва

По данным агентства, причины инцидентов неизвестны. Отмечается, что взрывы на танкерах — первые за последние несколько десятилетий случаи повреждений невоенных судов в центральном Средиземноморье.

Речь идет о таких судах, как Seacharm, Grace Ferrum, Seajewel.

Ранее стало известно, что два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:Средиземное Море

Горячие новости

Все новости

партнеры