Мадонна высказалась против Трампа

В частности, поп-королева выразила сожаление по поводу подписанных главой Белого дома недавних указов, направленных против иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России).

«Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно демонтирует все свободы, за которые мы боролись и которые завоевали за эти годы», — написала она, добавив эмодзи с разбитым сердцем.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому трансгендеры не могут служить в вооруженных силах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».