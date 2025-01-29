Мадонна высказалась против Трампа
Американская певица Мадонна в своих соцсетях выступила против 47-го президента США Дональда Трампа и его решений.
В частности, поп-королева выразила сожаление по поводу подписанных главой Белого дома недавних указов, направленных против иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России).
«Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно демонтирует все свободы, за которые мы боролись и которые завоевали за эти годы», — написала она, добавив эмодзи с разбитым сердцем.
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому трансгендеры не могут служить в вооруженных силах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru