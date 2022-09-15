СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период

Власти Японии впервые за семь лет могут ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия сократить потребление электричества. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительственных кругах.

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Отмечается, что в четверг, 15 сентября, прошло заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период на фоне роста цен на энергоносители. Так, обсуждались меры предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.

Таким образом, требование экономии электроэнергии предполагает сокращение потребления электричества на второстепенные цели, в частности, рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах.

Ранее генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии будет и дальше сохранять санкции против России в связи со специальной военной операцией на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияЯпония
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