СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период

Отмечается, что в четверг, 15 сентября, прошло заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период на фоне роста цен на энергоносители. Так, обсуждались меры предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.

Таким образом, требование экономии электроэнергии предполагает сокращение потребления электричества на второстепенные цели, в частности, рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах.

Ранее генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии будет и дальше сохранять санкции против России в связи со специальной военной операцией на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

