СМИ: Япония и Британия заключат военное соглашение о взаимном доступе

Отмечается, что решение было принято в связи с визитом японского премьер-министра Фумио Кисиды в Британию 10-11 января. В ходе поездки политика Токио и Лондон могут подписать документ, который облегчает военные контакты двух стран.

В частности, соглашение Японии и Британии облегчит проведение совместных учений, освободив их участников от необходимости получения виз для посещения партнерской страны, и ввоз боеприпасов.

Кроме того, документ позволит двум странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе.

