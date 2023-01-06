СМИ: Япония и Британия заключат военное соглашение о взаимном доступе
Япония и Великобритания готовятся заключить соглашение о взаимном доступе по обороне и безопасности (Reciprocal Access Agreement). Об этом сообщает Yomiuri.
Отмечается, что решение было принято в связи с визитом японского премьер-министра Фумио Кисиды в Британию 10-11 января. В ходе поездки политика Токио и Лондон могут подписать документ, который облегчает военные контакты двух стран.
В частности, соглашение Японии и Британии облегчит проведение совместных учений, освободив их участников от необходимости получения виз для посещения партнерской страны, и ввоз боеприпасов.
Кроме того, документ позволит двум странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе.
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