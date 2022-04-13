СМИ: Японию пригласили в альянс AUKUS
Япония неофициально получила приглашение присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. Об этом сообщает Sankei.
По данным издания, Японию пригласила каждая страна, входящая в объединение: США, Великобритания и Австралия. Предполагается, что AUKUS хочет использовать технологические достижения Токио для улучшения и ускорения своих оружейных разработок.
При этом Sankei отмечает, что в японском правительстве разделились мнения о перспективах такого сотрудничества. Некоторые чиновники считают, что в AUKUS следует войти, чтобы противостоять Китаю, отмечает RT. Однако другие полагают, что сотрудничества Японии с каждым из государств альянса пока достаточно.
О создании трехстороннего оборонного альянса AUKUS стало известно в сентябре 2021 года, напоминает Ura.ru. По мнению наблюдателей, страны объединения намерены противодействовать влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.
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