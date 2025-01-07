СМИ: Якорь задержанного в Финляндии судна нашли в Финском заливе
Якорь судна Eagle S, которое подозревают в повреждении кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, был найден и поднят со дна Финского залива. Об этом со ссылкой на источники сообщает финский государственный телерадиовещатель Yle.
Уточняется, что якорь был поднят шведским судном-спасателем подводных лодок HMS Belos, которое прибыло в Финляндию для помощи в расследовании происшествия.
По данным Yle, в настоящее время якорь находится на исследовании у финских властей.
Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению экипажа судна в повреждении подводных кабелей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сотрудники финской таможенной службы считают, что судно входит в состав теневого флота России.
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