СМИ: ВВС США закупят новейшие модификации ракет класса «воздух-воздух»

Как уточняется, речь идет о самых современных модификациях под обозначениями С8 и D3.

В Пентагоне пояснили, что часть ракет будет изготовлено для иностранных заказчиков, среди которых 18 стран, включая Великобританию, Саудовскую Аравию и Южную Корею.

Украина также сможет использовать их в зенитно-ракетных системах NASAMS.

Ранее стало известно, что Пентагон нашел еще $6 млрд на помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

