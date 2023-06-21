СМИ: ВВС США закупят новейшие модификации ракет класса «воздух-воздух»

Военно-воздушные силы США пополнятся ракетами класса «воздух-воздух». Сумма контракта на их поставку превышает $1,2 млрд, сообщает портал Defense News.

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Как уточняется, речь идет о самых современных модификациях под обозначениями С8 и D3.

В Пентагоне пояснили, что часть ракет будет изготовлено для иностранных заказчиков, среди которых 18 стран, включая Великобританию, Саудовскую Аравию и Южную Корею.

Украина также сможет использовать их в зенитно-ракетных системах NASAMS.

Ранее стало известно, что Пентагон нашел еще $6 млрд на помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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