По базе США в Сирии нанесли ракетный удар

База США находится в сирийской провинции Эль-Хасеке. По данным источников, по базе был произведён обстрел пятью ракетными снарядами. О погибших и раненных пока не сообщается.

Вооружённые силы США против воли Сирии контролируют территории месторождений нефти и газа в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Дамаск считает такие действия ВС США оккупацией с целью кражи нефти.

