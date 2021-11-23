По базе США в Сирии нанесли ракетный удар

По американской военной базе на северо-востоке Сирии был произведен ракетный обстрел. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на местные источники.

Четыре сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

База США находится в сирийской провинции Эль-Хасеке. По данным источников, по базе был произведён обстрел пятью ракетными снарядами. О погибших и раненных пока не сообщается.

Вооружённые силы США против воли Сирии контролируют территории месторождений нефти и газа в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Дамаск считает такие действия ВС США оккупацией с целью кражи нефти.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:СШАСирия
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