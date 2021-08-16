СМИ: Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены
Все коммерческие полеты из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле приостановлены. Об этом сообщает телеканал TOLOnews, ссылаясь на заявление воздушной гавани.
Кроме того, администрация аэропорта призвала граждан не создавать толпу.
Ранее СМИ сообщили, что толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта афганской столицы. Обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух, отмечает RT.
Накануне представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Более 60 стран призвали боевиков не препятствовать отъезду из страны иностранцев и местных жителей, отмечает РИА ФАН. В Кабуле остаются сотрудники НАТО, США возложили на себя управление полетами из афганской столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru