СМИ: Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены

Кроме того, администрация аэропорта призвала граждан не создавать толпу.

Ранее СМИ сообщили, что толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта афганской столицы. Обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух, отмечает RT.

Накануне представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Более 60 стран призвали боевиков не препятствовать отъезду из страны иностранцев и местных жителей, отмечает РИА ФАН. В Кабуле остаются сотрудники НАТО, США возложили на себя управление полетами из афганской столицы.

