СМИ: Врач получил более 13 лет за насилие над 41 военным

По данным издания, преступления были совершены на военной базе в штате Вашингтон под видом предоставления медицинской помощи. Осужденному грозило более 250 лет тюрьмы, однако снизить срок помогла сделка со следствием о признании вины.

Врач будет уволен из армии с лишением всех будущих выплат и льгот. По словам юристов, это крупнейший вскрывшийся случай сексуального насилия в истории вооруженных сил США.

Ранее британского писателя Геймана обвиняют в сексуальном насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

