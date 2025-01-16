СМИ: Врач получил более 13 лет за насилие над 41 военным
В США врача армии Майкл Стокин приговорили к более 13 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента, сообщает Stars and Stripes.
По данным издания, преступления были совершены на военной базе в штате Вашингтон под видом предоставления медицинской помощи. Осужденному грозило более 250 лет тюрьмы, однако снизить срок помогла сделка со следствием о признании вины.
Врач будет уволен из армии с лишением всех будущих выплат и льгот. По словам юристов, это крупнейший вскрывшийся случай сексуального насилия в истории вооруженных сил США.
Ранее британского писателя Геймана обвиняют в сексуальном насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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