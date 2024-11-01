СМИ: Шесть женщин обвинили покойного миллиардера Аль-Файеда в сексуальном насилии
Пять австралиек, работавших в универмаге Harrods умершего египетского миллиардера Мохамеда Аль-Файеда, обвинили его в сексуальном насилии, сообщило издание ABC News.
По данным издания, еще одна женщина работала на поставщика для этого элитного магазина.
Помимо этого, адвокаты расследуют заявления о том, что миллиардер нарушил половую неприкосновенность детей.
Правозащитник женщин Брюс Драммонд утверждает, что всем пострадавшим женщинам было от 20 до 30 лет. Он также рассказал, что после пережитого насилия им пришлось бежать из Великобритании в Австралию.
Сам миллиардер при жизни отрицал все обвинения в свою сторону.
Он умер 30 августа 2023 года на 95-м году жизни. Предприниматель был наиболее известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба «Фулхэм». Его старший сын Доди Аль-Файед встречался с принцессой Дианой после ее развода, пара погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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