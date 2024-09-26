СМИ: Вооруженные силы Судана начали наступление на позиции СБР в Хартуме

Вооруженные силы Судана начали масштабное наступление на позиции Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме. Об этом сообщило издание Sudan Tribune.

Согласно данным, военная операция нацелена на районы, которые находятся под контролем СБР в центральной, южной и западной частях Хартума. Издание отмечает, что с утра столкновения идут на западе города, также столбы дыма поднимаются на юге столицы.

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Местные источники сообщили изданию, что столкновения были зафиксированы и в центральной части Хартума.

Ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией идут в Судане с 15 апреля прошлого года. Международный комитет Красного Креста предупреждал, что продолжающиеся бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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