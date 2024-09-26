СМИ: Вооруженные силы Судана начали наступление на позиции СБР в Хартуме
Вооруженные силы Судана начали масштабное наступление на позиции Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме. Об этом сообщило издание Sudan Tribune.
Согласно данным, военная операция нацелена на районы, которые находятся под контролем СБР в центральной, южной и западной частях Хартума. Издание отмечает, что с утра столкновения идут на западе города, также столбы дыма поднимаются на юге столицы.
Местные источники сообщили изданию, что столкновения были зафиксированы и в центральной части Хартума.
Ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией идут в Судане с 15 апреля прошлого года. Международный комитет Красного Креста предупреждал, что продолжающиеся бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru