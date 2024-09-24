«Хезболла» нанесла очередной удар по военной базе Дадо в Израиле

Бойцы шиитской милиции «Хезболла» снова нанесли ракетный удар по военной базе Дадо на севере Израиля, сообщается в Telegram-канале организации.

Из сообщения следует, что вооруженные отряды выпустили 40 ракет, которые были нацелены на объект в городе Цфат.

Армия Израиля начала новую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился после серии взрывов устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября, ответственность за которые движение возложило на Израиль. В ответ на это израильские ВВС начали массированные удары по южным приграничным районам Ливана и Бейруту.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о расширении атак на военные объекты и командные структуры «Хезболлы». В результате ударов число погибших в Ливане превысило 550, более 1,8 тыс. человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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