«Хезболла» нанесла очередной удар по военной базе Дадо в Израиле
Бойцы шиитской милиции «Хезболла» снова нанесли ракетный удар по военной базе Дадо на севере Израиля, сообщается в Telegram-канале организации.
Из сообщения следует, что вооруженные отряды выпустили 40 ракет, которые были нацелены на объект в городе Цфат.
Конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился после серии взрывов устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября, ответственность за которые движение возложило на Израиль. В ответ на это израильские ВВС начали массированные удары по южным приграничным районам Ливана и Бейруту.
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о расширении атак на военные объекты и командные структуры «Хезболлы». В результате ударов число погибших в Ливане превысило 550, более 1,8 тыс. человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Хезболла» нанесла очередной удар по военной базе Дадо в Израиле
- Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакова до конца декабря
- LFA отменила футбольные матчи в Ливане из-за атак Израиля
- Петербуржца, растворившего тело подруги, заключили под стражу на два месяца
- СМИ: Ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей
- ВСУ атаковали город Шебекино и село Коновалово в Белгородской области
- СМИ: Як-52 столкнулся с китайским самолетом CJ-6 в небе над Лос-Анджелесом
- Эрдоган заявил, что мир далек от завершения конфликта на Украине
- СМИ: Запад рассматривает возможность контактов с Россией перед саммитом G20
- СМИ: Пашаева подозревают в получении выплаты за фиктивное ранение на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru