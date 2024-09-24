«Хезболла» нанесла очередной удар по военной базе Дадо в Израиле

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился после серии взрывов устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября, ответственность за которые движение возложило на Израиль. В ответ на это израильские ВВС начали массированные удары по южным приграничным районам Ливана и Бейруту.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о расширении атак на военные объекты и командные структуры «Хезболлы». В результате ударов число погибших в Ливане превысило 550, более 1,8 тыс. человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».