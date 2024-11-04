СМИ: Volkswagen может оставить своих старейших сотрудников без премий

По данным издания, такая мера обсуждается в рамках объявленной автопроизводителем программы по сокращению расходов.

Уточняется, что за 25 лет работы в Volkswagen сотрудники имели право получить премию в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет — в размере 2,9 месячной зарплаты.

Остаться без премий рискуют десять тысяч сотрудников концерна.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что автоконцерн Volkswagen AG планирует закрыть как минимум три завода в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

