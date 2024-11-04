СМИ: Volkswagen может оставить своих старейших сотрудников без премий
Старейшие сотрудники немецкого автоконцерна Volkswagen AG могут лишиться премий за особо продолжительный стаж работы. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
По данным издания, такая мера обсуждается в рамках объявленной автопроизводителем программы по сокращению расходов.
Уточняется, что за 25 лет работы в Volkswagen сотрудники имели право получить премию в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет — в размере 2,9 месячной зарплаты.
Остаться без премий рискуют десять тысяч сотрудников концерна.
Ранее в немецких СМИ появилась информация, что автоконцерн Volkswagen AG планирует закрыть как минимум три завода в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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