СМИ: Volkswagen может оставить своих старейших сотрудников без премий

Старейшие сотрудники немецкого автоконцерна Volkswagen AG могут лишиться премий за особо продолжительный стаж работы. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

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По данным издания, такая мера обсуждается в рамках объявленной автопроизводителем программы по сокращению расходов.

Уточняется, что за 25 лет работы в Volkswagen сотрудники имели право получить премию в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет — в размере 2,9 месячной зарплаты.

Остаться без премий рискуют десять тысяч сотрудников концерна.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что автоконцерн Volkswagen AG планирует закрыть как минимум три завода в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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