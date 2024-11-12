Базы США в Сирии подверглись атакам беспилотника и ракет

Две американские военные базы в Сирии подверглись нападениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военно-полевой источник.

По данным агентства, база США на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор была атакована беспилотным летательным аппаратом, который взорвался на юго-восточной части объекта.

СМИ: Американская база в Сирии подверглась ракетному удару

Источник также уточнил, что другая американская база, находящаяся в Шаддади в провинции Эль-Хасака, была обстреляна тремя ракетами, разорвавшимися на территории комплекса.

Американские военные базы в Сирии в последние месяцы часто подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников. На фоне этих событий Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие в регионе и занялись укреплением оборонных сооружений и систем наблюдения, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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