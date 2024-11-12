Базы США в Сирии подверглись атакам беспилотника и ракет

Источник также уточнил, что другая американская база, находящаяся в Шаддади в провинции Эль-Хасака, была обстреляна тремя ракетами, разорвавшимися на территории комплекса.

Американские военные базы в Сирии в последние месяцы часто подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников. На фоне этих событий Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие в регионе и занялись укреплением оборонных сооружений и систем наблюдения, передает «Радиоточка НСН».