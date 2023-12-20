СМИ: Военная база США на западе Ирака подверглась ракетному удару

По данным портала, атака произошла ранним утром. Разрушений нет, никто не пострадал. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее база Айн-эль-Асад подверглась удару ракет одновременно с базой США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В декабре ракетной атаке подверглось посольство США в особо охраняемой зоне в центре Багдада, напоминает телеканал «360». Никто не пострадал. Госдепартамент призвал силовые структуры Ирака в кратчайшие сроки расследовать атаку, установить и привлечь к ответственности причастных.

