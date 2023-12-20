СМИ: Военная база США на западе Ирака подверглась ракетному удару
Американская военная база Айн-эль-Асад в провинции Анбар в Ираке подверглась ракетному удару. Об этом пишет Shafaq News, ссылаясь на источник в иракских силах.
По данным портала, атака произошла ранним утром. Разрушений нет, никто не пострадал. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.
Ранее база Айн-эль-Асад подверглась удару ракет одновременно с базой США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В декабре ракетной атаке подверглось посольство США в особо охраняемой зоне в центре Багдада, напоминает телеканал «360». Никто не пострадал. Госдепартамент призвал силовые структуры Ирака в кратчайшие сроки расследовать атаку, установить и привлечь к ответственности причастных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru