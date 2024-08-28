СМИ: Во Франции в розыск объявили брата Павла Дурова

Французские власти объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова Николая. Об этом со ссылкой на судебный документ сообщает Politico.

Французкий юрист заявил, что Дуров пока считается невиновным

Издание уточняет, что ордеры на арест Николая и Павла Дуровых были выданы 25 марта после того, как администрация мессенджера не ответила на судебный запрос об идентификации пользователя.

Отмечается, что в документе речь идёт об обвинениях в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что задержание Дурова в Франции политизировано, сообщает RT.

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
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