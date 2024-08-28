СМИ: Во Франции в розыск объявили брата Павла Дурова

Издание уточняет, что ордеры на арест Николая и Павла Дуровых были выданы 25 марта после того, как администрация мессенджера не ответила на судебный запрос об идентификации пользователя.

Отмечается, что в документе речь идёт об обвинениях в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что задержание Дурова в Франции политизировано, сообщает RT.

