СМИ: Во Франции начали новое расследование против Ле Пен
Французские власти инициировали новое расследование после поступления угроз в адрес судей, вынесших приговор лидеру фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на судебный источник.
По данным агентства, угрозы получили члены парижского уголовного суда, которые ранее запретили Ле Пен участвовать в выборах в течение пяти лет. Высший совет магистратуры Франции подтвердил факт давления, отметив, что в соцсетях появились личные нападки на судей.
Министр юстиции Жеральд Дарманен осудил эти угрозы, назвав их недопустимыми, а премьер-министр Франсуа Байру заявил, что судебные решения не подлежат критике.
Ранее суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из которых два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму, но будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом. Помимо этого, ей запретили баллотироваться в органы власти, что лишает ее возможности участвовать в президентских выборах 2027 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru