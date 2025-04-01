СМИ: Во Франции начали новое расследование против Ле Пен

Французские власти инициировали новое расследование после поступления угроз в адрес судей, вынесших приговор лидеру фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на судебный источник.

По данным агентства, угрозы получили члены парижского уголовного суда, которые ранее запретили Ле Пен участвовать в выборах в течение пяти лет. Высший совет магистратуры Франции подтвердил факт давления, отметив, что в соцсетях появились личные нападки на судей.