СМИ: Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн

В материале уточняется, что речь идет об объектах недвижимости, приобретенных в 2012-2014 годах на юго-востоке Франции: о виллах в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар) и о поместье площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы). Помимо этого, в материалах дела также упоминаются люксовые автомобили.

По информации Le Monde, имущество может принадлежать двум предпринимателям российского происхождения, имеющим паспорта Кипра - Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму.

Agence France-Presse со ссылкой на источник в суде уточняет, что у правоохранителей в ходе расследования возникли подозрения в сокрытии происхождения средств, использованных для покупки этих объектов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

