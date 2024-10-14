СМИ: Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн
Французский суд наложил арест на имущество двух российских предпринимателей на сумму более €70 млн по делу о возможном отмывании денег, сообщила газета Le Monde.
В материале уточняется, что речь идет об объектах недвижимости, приобретенных в 2012-2014 годах на юго-востоке Франции: о виллах в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар) и о поместье площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы). Помимо этого, в материалах дела также упоминаются люксовые автомобили.
По информации Le Monde, имущество может принадлежать двум предпринимателям российского происхождения, имеющим паспорта Кипра - Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму.
Agence France-Presse со ссылкой на источник в суде уточняет, что у правоохранителей в ходе расследования возникли подозрения в сокрытии происхождения средств, использованных для покупки этих объектов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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