СМИ: Во Франции 81 депутат подписал резолюцию с требованием отстранить Макрона

Подписи поставили парламентарии от блока «Новый народный фронт», 72 из которых являются депутатами от партии «Непокорившаяся Франция». Причиной подписания резолюции стал «беспрецедентный» отказ Макрона от назначения представителя блока на пост главы правительства страны.

Ранее стало известно, что депутаты Национального собрания от партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесут предложение о смещении главы государства Эммануэля Макрона после его отказа от назначения главой правительства кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» Люси Касте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

