СМИ: Макрон назначит нового премьера до 28 августа
18 августа 202421:46
Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового главу правительства страны до 28 августа, утверждает издание Journal du Dimanche.
«Эммануэль Макрон может оставить под своим началом уходящих в отставку министров во время формирования новой команды», - сообщается в публикации.
Во Франции 7 июля прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержала коалиция левых сил «Новый народный фронт».
Макрон 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru