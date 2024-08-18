СМИ: Макрон назначит нового премьера до 28 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового главу правительства страны до 28 августа, утверждает издание Journal du Dimanche.

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«Эммануэль Макрон может оставить под своим началом уходящих в отставку министров во время формирования новой команды», - сообщается в публикации.

Во Франции 7 июля прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержала коалиция левых сил «Новый народный фронт».

Макрон 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронФранция

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