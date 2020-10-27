СМИ: Власти США готовятся к беспорядкам на фоне президентских выборов

Исполняющий обязанности заместителя министра МВБ Кен Кучинелли отметил, что у ведомства нет конкретных данных об угрозе насилия на фоне предстоящих выборов. Однако офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовят к разным сценариям развития событий. В случае необходимости защиты федеральных зданий, их команды могут быть привлечены.

Это не первый раз, когда федеральные власти США образуют вооруженные формирования для защиты от уничтожения объектов инфраструктуры и федеральных зданий во время протестов. Так, в конце июля во время акции движения за права чернокожего населения, федеральные власти отправили военные отряды в Портленд и Сиэтл, чтобы защитить от вандализма памятники деятелей американской истории, воевавших на стороне Конфедерации во время Гражданской войны 1861-1865 годов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.