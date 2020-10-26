Facebook готовится к протестам в США после выборов президента

Соцсеть Facebook готовится использовать в США механизмы управления лентой новостей, которые ранее применялись во время этнических конфликтов в Шри-Ланке и Мьянме, пишет The Wall Street Journal.

Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах

Соцсеть опасается гражданских волнений в стране поле выборов президента в начале следующей недели.

Эти механизмы управления лентой позволяют замедлить распространение популярных постов. Также компания намерена разработать алгоритм выявления потенциально опасных сообщений, все эти меры будут применяться при угрозе физического насилия.

Напомним, на всеобщих выборах США 3 ноября будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также члены местных органов власти. За президентский пост борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Выборы Президента СШАFacebook
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры