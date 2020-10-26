Facebook готовится к протестам в США после выборов президента
Соцсеть Facebook готовится использовать в США механизмы управления лентой новостей, которые ранее применялись во время этнических конфликтов в Шри-Ланке и Мьянме, пишет The Wall Street Journal.
Соцсеть опасается гражданских волнений в стране поле выборов президента в начале следующей недели.
Эти механизмы управления лентой позволяют замедлить распространение популярных постов. Также компания намерена разработать алгоритм выявления потенциально опасных сообщений, все эти меры будут применяться при угрозе физического насилия.
Напомним, на всеобщих выборах США 3 ноября будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также члены местных органов власти. За президентский пост борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.
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