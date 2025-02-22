СМИ: Власти Швеции выдворят из страны россиянку Дарью Рудневу
Миграционное агентство Швеции приняло решение выдворить из страны российскую активистку Дарью Рудневу, которая является одной из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генеральной прокуратурой нежелательной организацией на территории РФ). Об этом девушка заявила в интервью радиостанции «Шведское радио».
При этом полиция безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что Руднева представляет для страны угрозу безопасности. Шведское миграционное агентство также запретило ей возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону в течение последующих 20 лет. Сама девушка назвала обвинения «абсолютно необоснованными».
Руднева уточнила, что приехала в Швецию в 2021 году из Москвы в рамках университетского обмена, чтобы заниматься исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. С началом спецоперации в феврале 2022 года Руднева стала соучредителем организации, выступая в СМИ в качестве представителя организации.
Ранее прокуратура Финляндии запросила для россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его арестовали по подозрению в совершении в 2014-2015 годах военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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