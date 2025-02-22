СМИ: Власти Швеции выдворят из страны россиянку Дарью Рудневу

При этом полиция безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что Руднева представляет для страны угрозу безопасности. Шведское миграционное агентство также запретило ей возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону в течение последующих 20 лет. Сама девушка назвала обвинения «абсолютно необоснованными».

Руднева уточнила, что приехала в Швецию в 2021 году из Москвы в рамках университетского обмена, чтобы заниматься исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. С началом спецоперации в феврале 2022 года Руднева стала соучредителем организации, выступая в СМИ в качестве представителя организации.

Ранее прокуратура Финляндии запросила для россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его арестовали по подозрению в совершении в 2014-2015 годах военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

