СМИ: Власти Шотландии лишат беженцев с Украины выплат на жилье
Правительство Шотландии намерено отказаться от выплаты компенсаций местным властям за краткосрочное жильё для беженцев с Украины, сообщает Daily Record.
По данным газете, в прошлом году на эти цели было выделено 10 млн фунтов стерлингов, которые были направлены на покрытие расходов. Однако в 2024 году шотландские власти не планируют продолжать финансирование, объяснив отказ проблемами с бюджетом.
Местные власти также не исключили, что они, возможно, будут вынуждены прекратить поддержку гостиниц, в которых проживают украинские беженцы.
Ранее ирландские власти заявили о намерении сократить приток в страну украинских беженцев посредством отмены их бесплатного проживания, а также за счёт изменений в выплатах им социальных пособий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru