СМИ: Власти Шотландии лишат беженцев с Украины выплат на жилье

По данным газете, в прошлом году на эти цели было выделено 10 млн фунтов стерлингов, которые были направлены на покрытие расходов. Однако в 2024 году шотландские власти не планируют продолжать финансирование, объяснив отказ проблемами с бюджетом.

Местные власти также не исключили, что они, возможно, будут вынуждены прекратить поддержку гостиниц, в которых проживают украинские беженцы.

Ранее ирландские власти заявили о намерении сократить приток в страну украинских беженцев посредством отмены их бесплатного проживания, а также за счёт изменений в выплатах им социальных пособий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».