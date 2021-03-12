СМИ: Власти КНР приготовили для Alibaba рекордный штраф
Власти Китая планируют наложить на Alibaba рекордный в истории страны штраф – около 1 млрд долларов. Эта сумма составляет двадцатую часть годовой чистой прибыли компании, сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что регуляторы КНР не хотят «разваливать» компанию, однако хотят, чтобы она придерживалась политики компартии. Также регуляторы могут обязать Alibaba отменить штрафы для поставщиков, которые продают свою продукцию на других площадках.
Основатель Alibaba Джек Ма в октябре 2020 года раскритиковал власти КНР за то, что они «сдерживают инновации в финансовой индустрии». Как сообщает The Wall Street Journal, Китай собирается выделить быстрорастущие направления Alibaba в новую финансовую холдинговую компанию и отдать ее под управление Народным банком Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru