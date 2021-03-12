СМИ: Власти КНР приготовили для Alibaba рекордный штраф

Власти Китая планируют наложить на Alibaba рекордный в истории страны штраф – около 1 млрд долларов. Эта сумма составляет двадцатую часть годовой чистой прибыли компании, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что регуляторы КНР не хотят «разваливать» компанию, однако хотят, чтобы она придерживалась политики компартии. Также регуляторы могут обязать Alibaba отменить штрафы для поставщиков, которые продают свою продукцию на других площадках.