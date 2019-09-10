Основатель Alibaba Джек Ма покинул компанию
10 сентября20:57
55-летний китайский бизнесмен Джек Ма покинул компанию Alibaba, которую он основал в 1999 году.
Как сообщает Телеканал 360, пост главы совета директоров перейдет Дэниэлу Чжану, который занимал должность генерального директора. Отмечается, что несмотря на уход из компании Ма сохранит определенное влияние на ее деятельность.
Ма руководил компанией 20 лет. По данным Bloomberg, за это время он заработал $41,8 миллиарда.
В конце августа Ма предложил предложил 12-часовую рабочую неделю.
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ТЕГИ:Китай
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