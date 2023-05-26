СМИ: визит Мишустина в Китай развеял миф США об экономическом поглощении РФ Пекином

Визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Пекин не подтвердил распространенный в Европе и Соединенных Штатах миф о том, что Китай экономически «поглощает» РФ, ослабленную конфликтом вокруг Украины и подвергнутую санкциям Запада, сообщает Publico.

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По данным издания, время поездки было неслучайно. Визит премьер-министра состоялся после прошедшего в Хиросиме G7. Кроме того, что в ходе встречи Мишустина с председателем Китая Си Цзиньпином речь шла о «беспрецедентном» партнерстве и «новом уровне» двусторонних отношений.

Ранее в «Газпроме» прокомментировали сообщения о планах Китая затянуть переговоры по строительству «Силы Сибири — 2». Утверждалось, что поездка Мишустина в Китай не завершилась подписанием газового контракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайПравительство РоссииМихаил Мишустин

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