СМИ: визит Мишустина в Китай развеял миф США об экономическом поглощении РФ Пекином

По данным издания, время поездки было неслучайно. Визит премьер-министра состоялся после прошедшего в Хиросиме G7. Кроме того, что в ходе встречи Мишустина с председателем Китая Си Цзиньпином речь шла о «беспрецедентном» партнерстве и «новом уровне» двусторонних отношений.

Ранее в «Газпроме» прокомментировали сообщения о планах Китая затянуть переговоры по строительству «Силы Сибири — 2». Утверждалось, что поездка Мишустина в Китай не завершилась подписанием газового контракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

