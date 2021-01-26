СМИ: вице-премьеры обсудят строительство железной дороги через Армению
В Москве 27 января должна состояться встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, на которой планируется обсудить создание транспортного коридора на Южном Кавказе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительствах России и Армении.
Такой переговорный формат условились создать на первой после окончания военных действий в Нагорном Карабахе личной встрече главы трех государств — президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Главная задача участников формата — определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
Планируется, что вице-премьеры обсудят несколько возможных проектов, в том числе строительство железной дороги через территорию Армении. Она должна связать Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию.
Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение.
На прошлой неделе главы Минобороны России и Армении обсудили сотрудничество по Карабаху, передает RT.
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