Иран отверг причастность к удару беспилотника по базе США
Иран не имеет отношения к атаке беспилотника на военную базу США на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на постоянного представителя республики при ООН.
Как отметил дипломат, он сделал такое заявление в связи обвинениями со стороны Вашингтона.
Ранее США сообщили об атаке дрона на американскую базу, в результате погибли трое военнослужащих, еще 34 пострадали, напоминает «Свободная пресса». В Вашингтоне заявили, что атаку совершили проиранские группы. Как отметил глава Пентагона Ллойд Остин, американская сторона намерена принять ответные меры против формирований, поддерживаемых Ираном. В свою очередь, президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон ответит на атаку, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru