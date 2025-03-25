Американский вице-президент Джей Ди Вэнс не ответил на приглашение посетить Украину, сообщает Times.

По данным журнала, во время одного из недавних телефонных переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Вэнса до сих пор ждут на Украине. Издание утверждает, что вице-президент на это ничего не ответил.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа понимает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

