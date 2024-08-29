ЦРУ: На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт
ЦРУ предоставило властям Австрии разведанные, которые позволили предотвратить теракт на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене. Об этом сообщил заместитель директора ведомства Дэвид Коэн, пишет New York Times.
Отмечается, что атаку планировали четыре сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
«Они планировали убить огромное число людей, десятки тысяч людей на этом концерте, я уверен, что многих американцев», — рассказал Коэн.
По его словам, австрийские правоохранители смогли арестовать злоумышленников, так как ЦРУ и их партнеры передали информацию о готовящейся атаке. Коэн не уточнил, как разведка узнала о грядущем нападении.
Ранее в Вене из-за угрозы терактов были отменены три концерта Тейлор Свифт, напоминает RT.
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