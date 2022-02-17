СМИ: Великобритания откажется от выдачи «золотых виз» инвесторам

По данным газеты, Лондон планировал пересмотреть практику выдачи «золотых виз» еще в 2018 году, после попытки отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Издание, ссылаясь на соратников министра внутренних дел Британии Прити Пател, указывает, что визы инвестора отменят на фоне опасений о возможности использовать их для отмывания денег.

Британия выдает «золотые визы» инвесторам, которые готовы вложить в стране не менее 2 млн фунтов (более 200 млн рублей). При этом правоохранительные органы могут потребовать от иностранцев объяснить происхождение средств.

