СМИ: Великобритания откажется от выдачи «золотых виз» инвесторам

Великобритания намерена отказаться от программы «золотых виз» для инвесторов. Об этом пишет Financial Times.

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По данным газеты, Лондон планировал пересмотреть практику выдачи «золотых виз» еще в 2018 году, после попытки отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Издание, ссылаясь на соратников министра внутренних дел Британии Прити Пател, указывает, что визы инвестора отменят на фоне опасений о возможности использовать их для отмывания денег.

Британия выдает «золотые визы» инвесторам, которые готовы вложить в стране не менее 2 млн фунтов (более 200 млн рублей). При этом правоохранительные органы могут потребовать от иностранцев объяснить происхождение средств.

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