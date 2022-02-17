СМИ: Великобритания откажется от выдачи «золотых виз» инвесторам
Великобритания намерена отказаться от программы «золотых виз» для инвесторов. Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, Лондон планировал пересмотреть практику выдачи «золотых виз» еще в 2018 году, после попытки отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Издание, ссылаясь на соратников министра внутренних дел Британии Прити Пател, указывает, что визы инвестора отменят на фоне опасений о возможности использовать их для отмывания денег.
Британия выдает «золотые визы» инвесторам, которые готовы вложить в стране не менее 2 млн фунтов (более 200 млн рублей). При этом правоохранительные органы могут потребовать от иностранцев объяснить происхождение средств.
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