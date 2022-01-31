СМИ: Британия заморозит активы «связанных с Кремлем» российских компаний
Великобритания намерена в рамках нового пакета санкций заморозить активы связанных с Кремлем» российских компаний и запретить въезд ряду лиц. Об этом пишет The Times.
Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила о возможном ужесточении санкционного режима против РФ, в том числе конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, напоминает Газета.ру.
По данным Times, в понедельник ужесточающий санкции законопроект представят в парламенте. Документ предусматривает заморозку активов и запрет на въезд граждан и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для Москвы, пишет РИА ФАН. Как отметил источник издания, Лондон нацелен на усиление способности «бить Россию там, где ей по-настоящему больно».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- СК окончательно подтвердил подлинность останков семьи Романовых
- СМИ: Британия заморозит активы «связанных с Кремлем» российских компаний
- Дочь Мережко назвала причину смерти режиссера
- «Сломают зубы»: глава ЛНР Пасечник предостерег США от угроз Донбассу
- В Британии оценили риск повторного заражения «омикроном» по сравнению с «дельтой»
- Миллиардер Вексельберг призвал ввести контроль над «кошмарными» бизнес-тренингами
- Госинспекция по недвижимости начала проверки апартаментов в Москве
- СМИ: «Мисс США-2019» Чесли Крист нашли мертвой в Нью-Йорке
- Хакеры атаковали сервисы правительства Новосибирской области
- СМИ: Франция и Германия встревожены агрессией Великобритании в отношении России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru