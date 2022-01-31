СМИ: Британия заморозит активы «связанных с Кремлем» российских компаний

Великобритания намерена в рамках нового пакета санкций заморозить активы связанных с Кремлем» российских компаний и запретить въезд ряду лиц. Об этом пишет The Times.

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Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила о возможном ужесточении санкционного режима против РФ, в том числе конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, напоминает Газета.ру.

По данным Times, в понедельник ужесточающий санкции законопроект представят в парламенте. Документ предусматривает заморозку активов и запрет на въезд граждан и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для Москвы, пишет РИА ФАН. Как отметил источник издания, Лондон нацелен на усиление способности «бить Россию там, где ей по-настоящему больно».

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ФОТО: pxhere.com
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