СМИ: Великобритания и США ищут замену GPS из-за России

Издание отмечает, что замминистра обороны Соединенного Королевства Джереми Куин обвинил Россию в попытках глушения GPS-сигнала на территории Украины с начала специальной военной операции. По словам Куина, Лондону «необходимо проявлять бдительность» в связи с этой угрозой и извлечь уроки, работая над собственными инновациями в этой сфере.

Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии подтвердило, что правительство страны рассматривает «различные варианты усиления безопасности». Отмечается, что власти королевства могут обеспечить работу альтернативной системы навигации посредством спутников компании OneWeb, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, Британия ведет переговоры с американской компанией NextNav о развертывании системы навигации в Лондоне и Манчестере. Эта технология использует только сигнал наземных станций, который сильнее сигнала GPS, и заглушить его сложнее, пишет Газета.ру.

