СМИ: Ведущие страны Евросоюза выступают против новых антироссийских санкций
Ряд крупных стран Евросоюза выступают против планирования новых ограничений в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейских дипломатов и официальных лиц.
По данным агентства, некоторые из ведущих стран ЕС высказываются за переговоры с Москвой. В частности, такой подход предпочитают Германия, Франция, Испания, Италия.
Как отмечает Bloomberg, другие европейские страны считают, что публичная поддержка новых санкций поможет в «сдерживании» России. Какие государства придерживаются такой точки зрения, не уточняется.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми физических и трех юридических лиц из РФ, меры касаются ЧВК «Вагнер» и некоторых связанных с организацией лиц.
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