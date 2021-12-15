СМИ: Ведущие страны Евросоюза выступают против новых антироссийских санкций

По данным агентства, некоторые из ведущих стран ЕС высказываются за переговоры с Москвой. В частности, такой подход предпочитают Германия, Франция, Испания, Италия.

Как отмечает Bloomberg, другие европейские страны считают, что публичная поддержка новых санкций поможет в «сдерживании» России. Какие государства придерживаются такой точки зрения, не уточняется.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми физических и трех юридических лиц из РФ, меры касаются ЧВК «Вагнер» и некоторых связанных с организацией лиц.

