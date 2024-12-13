СМИ: Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем и арестом горничной

В Букингемском дворце прошла рождественская вечеринка, сообщает газета Sun.

Мероприятие было подготовлено для сотрудников дворца, который является официальной резиденции британских монархов. Вечеринка закончилась дебошем и потасовкой. Известно, что в результате инцидента одна из королевских горничных была арестована.

После Букингемского дворца около 50 человек отправились в паб, чтобы продолжить празднование. Там 24-летняя горничная начала швырять и бить стаканы и попыталась ударить менеджера заведения.

Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка.

Ранее суд назначил россиянину 300 тысяч рублей штрафа за пьяный дебош в самолете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

